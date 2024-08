Coppia aperta quasi spalancata recensione | Chiara Francini spiega il mondo del poliamore

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un'opera ibrida che sconfina, tra cinema e teatro. Il tema del legame poliamoroso non è più relegato alla forza delle battute, ma di racconti diretti di chi quello conosce bene. Il film ha aperto le Giornate degli Autori di Venezia 81. 1983:fa il suo debutto a teatro. 2024: il testo di Franca Rame al cinema è adesso un canovaccio da seguire, un testo a matita da cancellare e ricalcare a proprio piacimento, senza per questo snaturarlo, ma raccogliendone stralci di battute da recitare, o da sfruttare come espedienti di indagine sociologica. Perché in(distribuito al cinema da I Wonder Pictures e presentato alle Giornate degli Autori a Venezia 81) non sono solo le relazioni a scardinare gli assetti, uscire dalle convenzioni predisposte dalla società, ma l'opera stessa. Incapace di adattarsi a un