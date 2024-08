Coop Sanità Ciarambino | 250 lavoratori a rischio la Giunta intervenga

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, chiede intervento celere dellaper tutelare il destino di 250delleerative sociali «È del tutto inconcepibile che una disposizione dellaRegionale resti ancora disattesa. Così come si sta ignorando la mozione votata dall’intero Consiglio per attuare una legge dello Stato e salvaguardare posti di lavoro. Dalle Asl e dalle aziende ospedaliere un comportamento inaccettabile che rischia di mandare in fumo la stabilità di centinaia di famiglie». A parlare è Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto, che interviene in merito al presidio dinanzi alla sede dellaRegionale organizzato dagli operatori delleerative e dei sindacati.