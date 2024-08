Caterina Caselli contro i talebani in Afghanistan | Privano le donne della loro voce

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “Il coro, il canto è ladell’anima”, afferma con forza, cantante, attrice e produttrice italiana, in un video postato sui social. Parole che suonano come un urlo di libertàla nuova legge dei, che vieta alleafghane di parlare o cantare in pubblico. «Questo divieto è di una violenza inaudita», continua l’ex casco d’oro, esprimendo tutto il suo sdegno per una misura che ricorda i peggiori regimistoria. «Persino gli schiavi avevano la possibilità di cantare seppure con le catene ai piedi. Il canto è una forma di elevazione, permette anche di dimenticare la realtà».