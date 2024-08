Barack Obama e il suo fidato Rolex un modello raffinato e rarissimo che difficilmente vedrai in giro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È difficile biasimare un uomo che cerca di coltivare un'immagine da “uomo comune” dopo avere ricoperto la più alta carica politica del mondo libero. Nel corso della sua presidenza,ha sfoggiato un orologio al quarzo Jorg Gray, del valore di circa 400 dollari, regalatogli dai servizi segreti. Una volta uscito dallo Studio Ovale per l'ultima volta, l'ex Presidente ha scelto però di mettere al polso qualcosa di più. Era il 2017 quando gli appassionati di orologeria hanno iniziato a notare su Internet ilCellini al polso di. All'epoca, ilCellini era, ed è rimasto tale per molti anni, la linea di segnatempo da sera di. L'azienda è conosciuta, soprattutto, come produttrice di raffinati esemplari da polso, e il Cellini non si vedeva spesso in. Submariner? Certo. Daytona? Senza dubbio.