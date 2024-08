Avambraccio incastrato nel nastro trasportatore operaio soccorso con l' eliambulanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pesaro, 28 agosto 2024 – Grave incidente sul lavoro, questa mattina, in un’azienda che si occupa di lavorazione di materiale edile a Villa Fastiggi. Unè statocon l’e trasportato in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona. Per cause ancora in corso di accertamento è rimasto con l’in un macchinario. Si tratta di undi inerti per la miscelazione calcestruzzo. L’incidente è avvenuto poco prima delle nove. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno provveduto a mettere in sicurezza il macchinario. L'è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Torrette con l’che è atterrata poco lontana dall’azienda.