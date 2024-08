Atletica tutti i campioni olimpici presenti al Golden Gala 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sono ben dieci iche popoleranno pista e pedana dello Stadio Olimpico nella serata di venerdì 31 agosto quando andrà in scena l’edizionedel, la tredicesima tappa della Diamond League e una bella occasione per festeggiare non solo la grande stagione dell’italiana ma anche iche sono entrati nella storia a Parigi. Ad impreziosire le gare dei lanci ci saranno nel getto del perso lo statunitense Ryan Crouser, due volte campione olimpico, che subirà l’assalto di Leonardo Fabbri, desideroso di riscatto dopo la prova al di sotto delle attese di Parigi. Al via anche l’argento olimpico e campione della Diamond League, l’altro statunitense Joe Kovacs e il bronzo Rajindra Campbell.