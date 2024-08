Apple annuncia l’evento per il lancio dell’iPhone 16

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024)ha confermato l’atteso evento di16, previsto per il 9 settembre 2024. Questa presentazione segna un momento chiave per l’azienda di Cupertino, che svelerà le nuove caratteristiche e innovazioni del suo ultimo smartphone, insieme ad altri prodotti del suo ecosistema., battezzato It’s Glowtime, non si concentrerà solo sull’iPhone 16, ma introdurrà anche nuovi modelli diWatch e AirPods, confermando le speculazioni che circolavano da settimane. Caratteristiche16 Crediti: Ansa – VelvetMagL’iPhone 16 promette di apportare miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti. Tra le innovazioni più attese vi sono le nuove funzionalità della fotocamera, con un miglioramento del comparto fotografico per offrire immagini di qualità superiore, anche in condizioni di scarsa illuminazione.