Anticipazioni Uomini e Donne del 28 08 24 | ritorna Armando Incarnato clamorosi retroscena estivi tra Mario Cusitore e una famosa dama

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si è registrata oggi la prima attesissima puntata di. Qui di seguito le nostredi ciò che presto vedremo in onda su Canale 5: Ospiti in studio: Alessandro Rausa e Maria Teresa, tra loro procede tutto a gonfie vele anche se con qualche piccolo bisticcio. Anche Alessandro e Roberta si sono scambiati parole d’amore e lui ha dichiarato di avere voglia di creare una famiglia. Lui ha conosciuto il bimbo di Roberta. Torna, magrissimo e abbronzatissimo. Dueper Gemma che ne tiene uno, Valerio di 61 anni. Idem per Aurora, Carmine di 49 anni e lo tiene. Cristina ha dichiarato che due settimane dopo la fine del programma, tramite Ernesto Russo, ha sentitoe si sono scambiati il telefono.