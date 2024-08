Agrigento il concerto di Natale de Il Volo registrato a fine agosto | Vestiti invernali e lasciate a casa i ragazzi sotto i 14 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Le previsioni del meteo del prossimo 31segnano che adci sarà un picco di 35 gradi. Però è anche il giorno in cui, nella Valle dei Templi, dovrà essereilde Il. E dunque, il pubblico dovrà attenersi a un dresscode preciso: «abiti di colore preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti e gonne lunghe, camicie a manica lunga per gli uomini, capispalla o scialle per le donne». Questo perché l’evento sarà trasmesso in televisione la sera di, su Canale 5. E dunque, si richiede agli avventori di imbacuccarsi nonostante il sole rovente. E, preferibilmente, di lasciare ai 14. Categoricamente vietata, in, «la ripresa, pubblicazione, diffusione di fotografie, filmati, immagini digitali o registrazioni audiovisive».