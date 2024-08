Adilma la mantide stregona | macumbe e riti con pezzi di animali prima di organizzare l' esecuzione del compagno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Milano – Col passare dei giorni, aumenta nell’ordine: il numero degli amanti diPereira Carneiro; il numero dei madeceduti; il numero dei misteri che si allungano sulla diabolica figura della “di Parabiago”; e il numero delle persone fermate per l’omicidio di Fabio Ravasio. L’ultimo in ordine di tempo, il settimo della serie, è stato eseguito oggi dai carabinieri della Compagnia di Legnano su mandato del pm Ciro Caramore: in cella il meccanico quarantenne Fabio Oliva, che, secondo gli investigatori, avrebbe preso parte sia alle fasi preparatorie dell’assassinio sia alle fasi successive. I militari sospettavano da giorni che l’uomo, che per sua stessa ammissione avrebbe avuto una relazione con la brasiliana, fosse coinvolto nell’organizzazione del delitto camuffato da incidente stradale.