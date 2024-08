Wei Lun Zhao sceglie l’America Gioca ad Atlanta con il sogno Nba

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Da Prato al, inseguendo ilchiamato Nba. E’ la storia di Wei Lun, cestista classe 2005 di nazionalità cinese, ma nato a Prato, prima del trasferimento a Varese. La sua passione per il basket lo ha portato ad affrontare tutto il percorso giovanile con la società locale più importante. E a debuttare nel massimo campionato con i biancorossi, ad appena 16 anni, diventando così il primotore del Dragone a calcare i parquet della Legabasket. Nella passata stagione,si è diviso fra Prima Squadra - riuscendo a trovare spazio soprattutto in Fiba Europe Cup - serie B Interregionale e Under 19. Con queste ultime due formazioni, il ragazzo si è messo in grande evidenza.