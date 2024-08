Un volto corrisponde ad una persona attenzionata Sharon svolta vicina | la verità è in un video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Potrebbe arrivare da una telecamera lasul giallo dell'omicidio diVerzeni, la 33enne accoltellata mortalmente in strada a Terno d'Isola (Bergamo) la notte tra il 29 e 30 luglio. Una telecamera avrebbe inquadrato un uomo chea uno degli attenzionati. Le immagini non sono chiare, ma gli inquirenti nutrono speranze di ritrovare quello stessoanche tra i frame delle telecamere di sorveglianza ancora da visionare. Sono migliaia le immagini delle telecamere private come pubbliche, comprese tra prima e dopo il delitto, su cui stanno lavorando i carabinieri del Ros–crimini violenti, arrivati in appoggio ai colleghi del Nucleo operativo di Bergamo e a quelli della Compagnia di Zogno, coordinati dal pm Marchisio.