Un ostaggio israeliano è stato liberato da un tunnel nel sud di Gaza

(Di martedì 27 agosto 2024) Il 7 ottobre Qaid Farhan al Qadi,della comunità beduina, lavorava come guardia in un magazzino di imballaggio del kibbutz Magen, èpreso dagli uomini di Hamas e portato nella Striscia di, assieme agli altri ostaggi. Oggi, al Qadi èda undi Rafah, nel sud della Striscia durante un'operazione organizzata dall’a 162esima divisione dell'esercito, dall'unità d'élite Shaytet della Marina e dall'agenzia di sicurezza Shabak. Al Qadi èportato in Israele, i suoi famigliari lo hanno raggiunto presso l’ospedale Soroka di Be’er Sheva. È il sestoche vienedurante un’operazione di salvataggio, della quale l’esercito ancora non ha raccontato i dettagli. Ora sono 108 i prigionieri nelle mani di Hamas, 34 sono sicuramente morti.