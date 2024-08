Sono allergici a quelli come lui Milan | chi gela i tifosi rossoneri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Ile, soprattutto, il suo allenatore Paulo Fonseca non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato. Prima il pareggio strappato nei minuti di recupero contro il Torino e poi la sconfitta contro il Parma neo-promosso. Il tecnico ora si trova già in bilico. E la prossima partita, in programma all'Olimpico di Roma contro la Lazio, potrebbe già essere decisiva. In questo senso, la dirigenza rossonera starebbe pensando a un clamoroso ritorno. Nonostante l'ex allenatore della Roma sia stata a tutti gli effetti una scelta studiata dalla dirigenza rossonera, ilstarebbe già pensando di sostituirlo con Massimiliano Allegri.riporta Tuttosport, se Fonseca dovesse fare un passo falso fuori casa contro la Lazio, il Diavolo potrebbe pensare a un ritorno di Acciughina aello. L'ex Juve, infatti, è al momento senza squadra.