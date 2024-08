Sanremo 2025 il toto nomi è iniziato | la lista dei big in gara un nome fa esultare i fan

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Secondo una primaper i big indi, stilata da All Music Italia, sono tanti idi primo piano e con un appeal straordinario, desiderosi di replicare il successo dei colleghi delle scorse edizioni della kermesse. La presuntadei big inperDirettamente dal cluster dei tormentoni estivi: Elodie, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Gaia, Olly, Tommaso Paradiso, Bresh, Subsonica, La Rappresentante di, Albano e Romina, Irama, ComaCose. Ma anche Anche Achille Lauro, Matteo Bocelli, The Kolors, Alfa, Virginio, Benji e Fede. Spunta anche ildi Tiziano Ferro che, secondo alcune voci, sarebbe stato già ad un passo dal partecipare lo scorso anno. Adesso dovrebbe essere la volta buona. Dopo la loro partecipazione ad Amici, potrebbero candidarsi per la prima volta anche Petit, Holden e la vincitrice Sarah Toscano.