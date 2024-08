Post Benevento-Cavese Pinato decisivo | Nella ripresa c’è stato un impeto di tutta la squadra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBada al solo a fine gara Marco, che ha regalato alla Strega i tre punti con la rete del 2-1 a venti minuti dalla fine. La prova collettiva non è stata certo quella dei giorni migliori, ma come spiegato dal centrocampista giallorosso in sala stampa in avvio di stagione vincere non è mai semplice. CONDIZIONE – “Sapevamo che era difficile. Contava vincere e lo abbiamo fatto. Siamo stati bravi soprattuttoquando abbiamo avuto undi. Lo scorso anno ho avuto un problema alla caviglia ed èun continuo recuperare la condizione mentre in questa stagione ho potuto svolgere tutto il ritiro. Il mio obiettivo? Fare qualche gol in più. Almeno ora ho già pareggiato il bottino dello scorso anno”.