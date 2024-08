Pioggia e vento senza fine | alluvioni alberi abbattuti servizi interrotti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) MODENA – Oggi un’ondata di maltempo ha investito la provincia modenese, causando forti raffiche diintensa e grandine a partire dalle ore 15. Le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato danni e disagi in varie zone del territorio, richiedendo l’interimmediato delle autorità locali. I Vigili del Fuoco del comando di Modena sono stati impegnati in circa trenta interventi per gestire le emergenze causate dalle condizioni avverse. In particolare, le squadre sono state chiamate ad intervenire per rimuoverecaduti e mettere in sicurezza pali deielettrici e telefonici pericolanti. Tutte le unità operative della provincia, comprese quelle dei Vigili del Fuoco volontari, sono state coinvolte nelle operazioni per diverse ore.