Perché usciva la sera tardi Sharon Verzeni la verità sulle passeggiate notturne

(Di martedì 27 agosto 2024) A un mese dall’omicidio dinon c’è ancora il nome del suo assassino. Ancora sconosciuta l’identità della persona che ha accoltellato per quattro volte la donna, la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi. Gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire la vita privata della donna e per trovare eventuali ombre o aspetti che possano risolvere il caso e trovare il suo assassino. In queste ore il fidanzato Sergio Ruocco ha nuovamente parlato ai cronisti. Il 37enne sta vivendo insieme ai genitori di, e tornando a casa da Bottanuco insieme al padre della donna ha detto: “Spero che i carabinieri trovino alla svelta l’assassino: noi non possiamo aiutarli più di tanto. Quello che sappiamo l’abbiamo già detto. Non penso comunque sia una persona che noi conosciamo”. “Devo dire la”.