Perché l' amicizia quella che nasce tra i banchi di scuola va oltre la fama internazionale e si riaccende cantando una canzone

(Di martedì 27 agosto 2024) Dimenticate i palcoscenici internazionali e i look sofisticati: Laura Pausini si è lasciata andare a un karaoke sfrenato in macchina, insieme alle amiche di una vita. Con una bottiglietta d’acqua al posto del microfono e occhiali da vista, Laura ha intonato grandi successi come Like a Virgin di Madonna e Carrie degli Europe, dimostrando un’energia e un’allegria contagiose. Il video, condiviso sui social, è diventato subito virale, raccogliendo migliaia di like e commenti entusiasti.