Parte da Lugo il Giro d’Italia d’epoca

(Di martedì 27 agosto 2024) "Un evento non competitivo di ciclismo lento, volto alla valorizzazione della bicicletta, in quanto bene di interesse storico-cultuale in sé, per la tecnica costruttiva, per quello che ha rappresentato in termini di evoluzione sociale ed economica in tutto l’arco del novecento come mezzo di trasporto e strumento di lavoro". Così Oscar Pirazzini, vicepresidente dell’associazionedellaromagna.net (organizzatrice dell’evento), in occasione della presentazione della ciclostorica ‘dellaromagna’ (11ª delle 14 tappe del2024), in programma sabato 31 agosto e domenica 1 settembre a, attraversandodel territorio della Bassa Romagna e di quello faentino.