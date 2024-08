Oasis tutte le date della reunion e i biglietti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) I fratelli Gallagher tornano davvero: nel 2025 ladegliavràe luoghi., tante per fortuna, e luoghi tutti in Inghilterra, Scozia e Irlanda. Insomma, i fan del brit pop dovranno convergere da tutto il mondo nel Regno Unito durante l’estate del 2025. IQuando saranno in vendita iper i concerti deglinell’estate del 2025? I costi rischiano di essere proibitivi per molti fan – bisogna anche calcolare il prezzotrasferta per e del pernottamento per chi arriva dall’Italia -, ma tentar non nuoce. Isaranno acquistabili sulle piattaforme online dalle 8 per il Regno Unito e dalle 9 per l’Irlanda di sabato 31 agosto.