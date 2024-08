Nations League come sarà l’Italia di Spalletti? Le possibili scelte | ritorni ed esclusi eccellenti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) Il prossimo 6 settembretornerà in campo, per la prima volta, dopo il disastro di Euro 2024. La situazione in ottica Nazionale non è, purtroppo, cambiata di una virgola. Le polemiche, lo scaricabarile delle colpe e i tanto agognati e necessari cambiamenti per far rifiorire il calcio italiano si sono sciolti al sole delle vacanze estive. Ecco che, dunque, in un batter d’occhio settembre è alle porte e con esso la. Bonjour, c’è subito la Francia (poi Israele), non proprio la più semplice delle avversarie da affrontare per una Nazionale che, se qualcuno lo avesse dimenticato, ha cambiato 4 moduli in 4 partite a Euro 2024, non ha un’identità ben definita e ha un CT pienamente sotto esame.sa che non può sbagliare, a partire dai convocati che diramerà venerdì.