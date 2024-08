Napoli con Buongiorno in campo cambia tutto è una garanzia per la difesa Questo ed altro a NM Live

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 agosto 2024) Zaccaria: Credo che Neres possa svolgere una funzione come era quella di Lozano, anche perché le caratteristiche mi sembrano piuttosto simili: la velocità, la capacità di saltare l’avversario, cosa che nelnon tutti purtroppo fanno o sanno fare Zaccaria, Fontana, Petrazzuolo, Mora e Muselli sono intervenuti a a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo