Mister Gadda definisce i ruoli | una squadra con tanta esperienza Ma gli under si fanno subito valere

(Di martedì 27 agosto 2024) E’ la spina dorsale della nuova Ancona ed è composta dagli undici giocatori "over", cioè nati prima del 2004, che figurano nella rosa a disposizione di Massimo. Senza nulla togliere agli– settore che, anzi, sta mostrando interessanti sorprese –, anche a Recanati, nella prima gara ufficiale dei dorici, s’è notato come il gruppo di over costituisca l’asse portante di unaancora alla ricerca della completa intesa e della migliore condizione, ma già capace di mostrare solidità, applicazione e idee chiare in ogni reparto. Ci sono senatori e altri più giovani, conferme e scoperte, e tutti sembrano aver già digerito il mantra "cuore e sacrificio" che l’anno della ripartenza dalla serie D, dopo l’ennesimo fallimento sportivo, richiede sia applicato da tutti,e società.