Manuel Bortuzzo alle Paralimpiadi di Parigi | E’ la chiusura di un cerchio lo sento

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024), nuotatore paralimpico, è pronto a prendersi ciò che il destino gli ha riservato senza rimpianti, guardando a ciò che è rimasto e non a ciò che se ne è andato quella sera del 3 febbraio 2019 quando, a causa di uno scambio di identità fuori da un pub della periferia sud di Roma, era rimasto vittima di una sparatoria. Un proiettile, fermatosi all’altezza di una vertebra, gli provocò una lesione midollare che non consentì il recupero della mobilità delle gambe. Ma per, tornatogare dopo un periodo di stop, ledi2024 rappresentano comunque “ladi un, lo. E’ una sensazione bella, qui percepisci di aver raggiunto l’apice. Essere qui mi dà quella serenità di dire di essere arrivato, ora non c’è nulla da perdere. Mi approccio a questo evento con serenità perché ho lavorato e sono soddisfatto di come l’ho fatto.