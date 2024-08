Lukaku Napoli accordo definitivo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 agosto 2024)La rincorsa è ormai giunta al termine: Romeluè ad un passo dal, gli ultimi accordi sono in definizione e il centravanti belga è pronto a tornare in Italia per la sua quarta avventura in Serie A dopo le due con l’Inter e quella con la Roma. Manca un ultimo aspetto prima della definitiva fumata bianca e questo tassello si sta incastrando: secondo quanto riferito da Sky Sport, le parti stanno definendo i dettagli finali per l’sui diritti d’immagine presenti nel contratto di. In giornata è atteso l’finale tra ile l’entourage del classe 1993 e una volta raggiunto il giocatore volerà per tornare in Italia. Già fissate le visite mediche, che secondo l’emittente satellitare dovrebbero svolgersi nella giornata di mercoledì 27 agosto.