La corte filorussa di Robert Kennedy jr e il suo ruolo nelle elezioni presidenziali

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 agosto 2024) Il ritiro diF.jr. dalla corsa presidenziale, e il conseguente appoggio a Donald Trump, hanno portato i giornali a interessarsi a questa figura marginale della politica statunitense. Buona parte del pubblico, soprattutto in Italia, ignorava la sua stessa candidatura alle, ma non c’è da biasimarli: i candidati indipendenti lasciano il tempo che trovano, attirando l’attenzione esclusivamente delle bolle di riferimento. Ma quello dijr. è un caso a parte. Il figlio di Bob si è ritagliato un suo spazio nel dibattito americano prima come affermato avvocato ambientalista (negli anni Novanta ha impedito la costruzione di dighe in Québec e in Cile oltre a far condannare la multinazionale della chimica DuPont) poi come complottista noto per le sue posizioni radicali contro le vaccinazioni, esasperate dopo la pandemia di Covid-19.