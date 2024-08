Intervenuti i carabinieri Follia dopo la morte della nonna di Ultimo quello che è successo è assurdo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Dove può portare l’ossessione di un fan per il proprio beniamino. Tanti anni fa fece scalpore il film “The Fan – Il Mito” in cui un appassionato di baseball arriva ad uccidere un compagno di squadra del suo idolo perché non era disposto a cedere la maglia numero 11. Tutto questo preambolo per introdurre la tristissima vicenda, certo meno grave, ma comunque piuttosto assurda, che riguarda. L’amatissimo e popolare cantate romano sta vivendo ore di lutto. Proprio nelle scorse ore è morta all’età di 96 anni laGina. Il papà del cantante ha dedicato alla mamma un bel messaggio, mentre, che a breve diventerà per la prima volta padre, avrà bisogno di un po’ di serenità per affrontare questo delicato momento. LaGina era diventata popolare grazie a video e foto condivise dall’autore, ma in queste ore alcuni suoi fan hanno davvero esagerato.