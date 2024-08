F1 Stella | Ordini di scuderia? Aiuteremo Norris in caso di bisogno ma la squadra comprende anche Piastri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Lando, ad oggi, è il diretto inseguitore di Max Verstappen e l’unico altro contendente per il titolo piloti. Dopo la vittoria ottenuta nel Gran Premio d’Olanda da parte del numero quattro, in casa McLaren si inizia a parlare di gerarchie: “Abbiamo sempre discusso deglidi, fin dalla prima gara”. Inizia così Andrea, team principal dellainglese. “Perché si vuole sempre entrare in gara avendo ben chiaro come gestire la competizione interna tra i due piloti. Le conversazioni suglidiavvengono quindi nel corso della stagione, ma devono essere inserite nel contesto di quella che è, per esempio, la classifica piloti. In generale, il nostro approccio è quello di essere corretti, di avere, come diciamo, integrità nel modo di correre. E continuo a ripetere che non conosco nessun pilota che voglia essere il numero uno per contratto”.