Endless Love Anticipazioni Puntate dal 2 al 6 Settembre 2024 | Kemal Lascia Asu Lei È Disperata!

(Di martedì 27 agosto 2024)dal 2 al 6passa una notte con Nihan e capisce che non ama davvero Asu. Quindi annulla il matrimonio con lei, ma si diffondono voci secondo cui la donna è incinta!prosegue e, nel corso della settimana dal 2 al 6, al centro dell’attenzione ci sarà soprattutto il matrimonio trae Asu. Infatti,prenderà la decisione di annullare le nozze, mentre si diffonderà una voce falsa messa in giro da Emir che gli farà perdere ancora di più la pazienza. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? I sospetti die Nihan sul fatto che Ozan non si sia tolto la vita trovano conferma.