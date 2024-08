Calciomercato di fuoco per il Torino | in arrivo Maripan dal Monaco

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Il nome nuovo per la difesa delè Guillermo, ma la novità sta nel fatto che il cileno è salito in testa alla lista dei desideri di Vagnati. Ilsta definendo l’di un altro difensore in granata, nella giornata in cui anche Walukiewicz è a un passo. Come riporta l’esperto diGianluca Di Marzio, il club granata è in dirittura d’per l’approdo adi Guillermodal. Il difensore cileno, classe 1994, è pronto a trasferirsi alla corte di Paolo Vanoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La cifra prevista per l’acquisizione a titolo definitivo si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Il 30enne è valutato 10 milioni, ma il Toro può chiudere in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro che si eserciterà al verificarsi di determinate condizioni.