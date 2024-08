Calcio femminile | ct azzurro Soncin in visita a Lazio e Roma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Il commissario tecnico della Nazionale diAndreaha fatto. Dopo aver assistito alla partita amichevole tra Como Women e Fiorentina e aver fatto tappa alla sede dell’Inter, il Ct ha fattoalle due squadre della capitale, impegnate nei rispettivi allenamenti in vista del derby, in programma venerdì alle ore 21.05 allo stadio ‘Mirko Fersini’ di Formello., accompagnato dall’assistente Viviana Schiavi, dal preparatore atletico Mattia Toffolutti e dal match analyst Guido Didona, si è fermato in mattinata nel quartiere generale dei biancocelesti, seguendo poi il lavoro delle calciatrici insieme all’allenatore Gianluca Grassadonia. Nel pomeriggio, la delegazione azzurra si è confrontato con il tecnico dellaAngelo Spugna, osservando le numerose atlete che vestono la maglia della Nazionale.