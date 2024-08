Badia a Settimo tre giorni di festa Teatro rificolona e mercatino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024)in, presentato il programma dell’evento. Torna lanella frazione organizzata dalla Proloco della piana scandiccese, che è ormai una tradizione pere per le frazioni vicine. L’iniziativa si terrà in tre giornate. La prima sarà il 6 settembre prossimo con uno spettacolo teatrale alle 21 nel giardino della sede della Proloco, ovvero al piano terra dell’ex scuola diin piazza Vittorio Veneto. Domenica 7 invece, dalle 18,30 alle 23,30 sempre in piazza nell’area pedonale, ci sarà ladellacon animazione per i bambini e corteo dalle 21 circa, per le vie del paese.