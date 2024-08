Australia il diritto alla disconnessione è legge Cosa succede in Europa e in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 agosto 2024 – Inil ‘’ è. Da lunedì scorso, i lavoratori dipendenti avrannoa non rispondere a chiamate o e-mail fuori dall’orario di ufficio, senza che questo abbia ripercussioni. Il provvedimento ha l’obiettivo di ristabilire un confine fra vita lavorativa e vita privata (il cosiddetto work-life balance) dopo che, con la diffusione dello smart working dpandemia e più in generale l’utilizzo dei dispositivi tecnologici, sono aumentati i casi in cui i dipendenti vengono chiamati dopo la fine del turno di lavoro per svolgere ‘straordinari’ per cui a volte non vengono neanche pagati. Queste situazioni possono causare stress e disturbi psicologici, culminando talvolta nel burnout da lavoro.