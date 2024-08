2OfU è il nuovo singolo degli Urban Cairo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 27 agosto 2024) Da venerdì 30 agosto 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “” (Overdub Recordings), il. Il brano “” segue, come un fil rouge, la sensazione di instabilità mentale presentata nel“Dysphoria”, pubblicato il 28 giugno 2024. I ritornelli, sia nel testo che nell’uso della voce urlata, spiegano come questa mente non riesca a distinguere la realtà dalla fantasia, continuando a vedere la comparsa di questa persona senza più distinguere la realtà dal sogno, dai toni più morbidi e soffici. Questa continua alternanza porterà ad un “burnout” musicale finale, a testimonianza della difficoltà nel non ritrovare più una condizione stabile.