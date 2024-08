VIDEO Sbarco Geo Barents iniziate le operazioni per l’accoglienza dei 191 migranti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 23 minori non accompagnati confermati che andranno accompagnati nei centri dì accoglienza situati nel territorio della provincia di Salerno, 66 andranno nel Lazio, i rimanenti andranno nelle province Campania: sono le prime notizie che arrivano dopo l’approdo a Salerno della Geocon a bordo 191 persone recuperate dalla nave dei Medici senza frontiere nel Mar Mediterraneo. È lonumero 36 per la città di Salerno che ha messo in moto la macchina operativa coordinata dalla Prefettura di Salerno e che ha già in questo momento portato a bordo la squadra mobile per effettuare eventuali controlli alla ricerca anche di eventuali scafisti.