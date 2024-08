Verona-Juventus 0-3 | Vlahovic trascina i bianconeri in vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 - Lavola in testa alla classifica in solitaria. Dopo quello rifilato al Como, ecco un altro 3-0 per la Vecchia Signora, che espugna lo stadio Bentegodi. Dopo una buona prima mezz'ora iniziale, l'Hellascrolla sotto i colpi di, a segno con una doppietta, e del giovane Savona. Thiago Motta può quindi sorridere, in attesa di avere a disposizione i nuovi acquisti. Sei punti e altrettanti gol segnati dopo le prime due giornate: miglior inizio di stagione non ci poteva davvero essere per i. Alle 18: Cagliari-Como 1-1, Cutrone risponde al vantaggio di Piccoli Le scelte dei due allenatori Hellas(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Magnani; Belhayane, Duda; Livramento, Suslov, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti.