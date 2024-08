Uomini e Donne anticipazioni prima registrazione 28 Agosto 2024 | i presenti gli esclusi e il nuovo orario

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 26 agosto 2024)riparte il 28con ladella nuova stagione. Il talk show di Maria De Filippi riparte con la struttura mista che prevede le dinamiche del trono classico e trono over con possibilità di intrecci amorosi e di corteggiamenti. Le immagini e le dinamiche di questapuntata (registrata come al solito negli studi Elios Mediaset di Roma) andranno in onda a partire dal 9 Settembre: la soap My home my destiny 2 infatti sarà sotitsuita dal talk show Mediaset. Scopriamo insieme chi ritornerà in studio e chi sicuramente non ci sarà .del 28: iin studiotorna ufficialmente il 28con lamentre lapuntata sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 9 Settembre