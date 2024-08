Tragedia alla rifinizione Cambi titolare muore a soli 47 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Prato, 26 agosto 2024 – Tessile in lutto per la prematura scomparsa di Iacopo Scuccimarra, 47guida dellaLuigi” insiememoglie Saracognata Silvia. Un male incurabile ha strappato Iacopo all’effetto dei suoi cari troppo presto. Unaper tutti quelli che lo conoscevano e gli volevano bene, che ha lasciato l’intero distretto tessile sotto choc. Iacopo Scuccimarra era malato da tempo e ha lottato fino all’ultimo con coraggio ma, purtroppo, la situazione è precipitata nelle ultime settimane. Scuccimarra lascia la moglie Sara e tre figli. La salma è esposta all’oratorio della Misericordia. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa del Sacra Famiglia. Tante sono state le dimostrazioni di affetto arrivate da parenti e amicifamiglia di Scuccimarra per questa dolorosa perdita.