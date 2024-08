Star Wars | Naomi Ackie aveva cancellato il suo profilo Instagram per paura degli attacchi razzisti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 agosto 2024) L'attriceha raccontato il suo complicato rapporto con i social media e i timori nei confronti dei fan di, che ha fatto parte del cast del film L'ascesa di Skywalker, ha commentato i commentirivolti sui social media ad alcuni interpreti della saga di. Attori come John Boyega e Kelly Marie-Tranno dovuto affrontareda parte di numerosi membri del fandom, al punto tale che l'attrice hail suosu. Laonline La recente protagonista di Blink Twice ha rivelato in un'intervista che ha ritenuto necessario cancellare proprie pagine sui social prima che venisse annunciato il suo nome tra gli interpreti del nuovo film di