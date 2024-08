Sky Sport lancia la UEFA Champions League con Federica Masolin e Top Calciatori

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Più squadre, più calcio, più spettacolo. È il claim che introduce la grande campagna Sky dedicata alla nuovasu Sky, “Il più grande spettacolo del mondo”. Ideata dalla Sky Creative Agency e on air su tutti i principali canali televisivi e piattaforme digitali, la campagna rappresenta il sequel dei precedenti episodi con protagonistanei panni di primo ufficiale, in un brillante gioco di metafore tra il mondo del calcio e quello del mare. Il filo conduttore è una missione che si palesa a poco a poco, una fantastica avventuraalla conquista di un tesoro che si cela nei mari del calcio: il nuovo format della massima competizione europea, ancora più avvincente e ricca di top match, al via da settembre su Sky e in streaming su NOW dopo i play off dei preliminari di fine agosto.