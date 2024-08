Si licenzia e parte in moto per Capo Nord | Per pagarmi il viaggio ho usato i soldi del Tfr

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ha scelto di coronare un sogno forse coltivato tutta una vita rinunciando a tutto lavoro compreso per poterlo vivere. Lo scorso 20 luglio Andrea Ferrari, 33enne di Busto Garolfo, è partito in sella alla suacicletta KTM da lui chiamata “kapparmato” per i pesi che senza un minimo sforzo riesce a portare, con una destinazione molto ambiziosa, raggiungere l’estremodell’Europa e fermarsi a contemplare il mondo come appare da. Una vita vissuta con il rombo deiri nelle orecchie e nel cuore tra desiderio di libertà assoluta e voglia di conoscere la natura quasi da protagonista e non da semplice spettatore o turista. “Pianificare undel genere – spiega Andrea – non è semplice, si cerca di organizzare a grandi linee ma dopo ogni curva e ogni collina potrebbe accadere qualcosa che cambia tutto e quello che hai progettato non vale più.