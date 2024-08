Scholz a Solingen dopo l’attacco terroristico | Ora una stretta sulle armi e espulsioni rapide di chi non ha diritto di restare in Germania

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) “E’ un atto di terrorismo, un terrorismo contro tutti noi”. A tre giorni dal massacrodi, il cancelliere tedesco Olafha visitato la città renana. E ha detto di essere “in collera” per quanto accaduto e “contro quegli islamisti che minacciano la coesistenza pacifica fra noi”. Per poi preannunciare unasull’uso dellee soprattutto sui coltelli autorizzati ma anche sull’immigrazione, con la promessa di “fare di tutto” perché “chi non ha ildiinsia espulso se necessario con l’introduzione di norme giuridiche”.