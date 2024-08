Ritirati buon cancro Carolyn Smith orrore haters | la sua risposta è epica VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 26 agosto 2024) Personaggi Tv. La giudice di “Ballando con le Stelle”, malata di, replica agli attacchi feroci e orribili degliche le hanno augurato di ritirarsi dopo aver parlato pubblicamente della malattia. La ballerina e coreografa non ha voluto lasciare correre sui commenti orribili ricevuti pubblicando uncon unaimpeccabile. () Leggi anche: “Ha sofferto”. Marco Liorni, la rivelazione a sorpresa del famoso collega Leggi anche: Il famoso conduttore si è sposato di nuovo: le foto del matrimonio L’orribile attacco dell’haterè tornata sui social per togliersi un sassolino dalla scarpa per un commento ricevuto da una hater che riguarda le sue condizioni di salute e il suo modo di parlare apertamente della malattia che la affligge. La giudice di “Ballando con le Stelle” infatti convive con un tumore al seno da nove anni.