Quel palo di Dybala

(Di lunedì 26 agosto 2024) I finali lieti albergano solo nei romanzi, nella vita fanno check-out a notte fonda per non perdere l’aereo. Paulonon è salito nel volo per Khobar, la sua faccia da eterno bambino è più innocente di Macaulay Culkin: Roma-Empoli avrebbe dovuto essere la sua partita, spaccare il mondo dopo il gran rifiuto dei 75 milioni in tre anni (altro che l’epico miliardo di lire snobbato al tempo da Cristiano Lucarelli) e l’invito instagrammatico alla tifoseria. “Ci vediamo domenica!”, in casa, allo stadio Olimpico, contro un’avversaria non insormontabile:entra in campo serissimo, tra il romanticismo postmoderno della platea e sospiri da scampato pericolo. Ha addosso la maglia numero 21, sebbene le folle si scomodassero per rivendicargli una diez che non ha quasi mai indossato: era un falso nove, a Palermo, e avrebbe dovuto esserlo anche alla Juventus.