Povia non potrà cantare a Nichelino la scelta del sindaco Inaccettabile

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il cantautore Giuseppe, noto per le sue canzoni provocatorie e le sue posizioni controverse, si è ritrovato al centro di una nuova polemica. L’artista, che avrebbe dovuto partecipare come giurato e performer a un talent show patrocinato dal Comune diil prossimo 20 settembre, ha visto la sua esibizione cancellata. La decisione, presa dalGiampiero Tolardo, ha scatenato un acceso dibattito sia sui social che nei media, portando alla luce temi delicati come la libertà di espressione, la censura e i diritti civili.ha espresso il suo disappunto attraverso un video sui social media, lamentando l’ingiustizia subita e sottolineando come questa non sia la prima volta che un suo concerto venga annullato a causa delle sue opinioni.