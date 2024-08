Posticipo Serie A | H Verona-Juve 0-3

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 26 agosto 2024) 22.41 Vola lache passa 0-3 aed è sola in vetta alla classifica. Dopo un discreto avvio dell'Hellas, si scatena lache passa in vantaggio al 28': Locatelli ruba palla e allunga per Yildiz che serve Vlahovic, controllo e rasoterra vincente del serbo. Raddoppia il giovane difensore bianconero Savona su cross dalla sinistra di Mbangula (39').Nella ripresa subito il tris di Vlahovic che al 53' fa doppietta su rigore (Tchatchoua stende Mbangula). Di Gregorio salva sul tiro ravvicinato di Tengstedt.Regge lo 0-3,fa festa la