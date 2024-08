Perché Raffaella Carrà è un soggetto filosofico | Popsohia porta a Napoli lo spettacolo Rumore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nell’ambito di Estate ail 30 agosto alle ore 21.00 il Festival della Filosofia in Magna Grecia organizza unodi Popsophia: “”, la filosofia di. Al Maschio Angioino il mito e la leggenda divengono raccontati in un’ora e mezzo di musica dal vivo con la band Factory per una serata che farà rivivere l’atmosfera di Canzonissima. “Di questa sua natura immortale Popsophia – si legge in una nota – racconterà gli esordi, la musica, la danza, i balletti, il caschetto biondo mai spettinato, quella grammatica popolare italiana capace di costruire la conoscenza di un popolo che anche grazie a lei è cambiato negli usi e nei costumi. Dietro un motivetto leggero e ballabileè riuscita a superare le censure dei bigotti con una libertà dei costumi che l’ha resa immortale e mai volgare”.