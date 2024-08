Perché non si fermano i massacri in Ucraina e Gaza? Agli Usa conviene la guerra permanente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Da mesi e mesi siamo chiamati a convivere con un massacro quotidiano di migliaia di persone. La situazione più insopportabile è in Palestina dove l’esercito israeliano sta compiendo da mesi un genocidio del popolo palestinese, un orribile massacro dove bambini e ragazzi – che sono la maggioranza della popolazione palestinese a– muoiono ogni giorno a causa delle bombe e della mancanza di acqua e di cibo. Insopportabilele sofferenze che si consumano in questo campo di concentramento a cielo aperto che è diventataavvengono in mondovisione, sotto gli occhi di tutti e tutte. Di Auschwitz l’umanità ha saputo dopo: qui lo sappiamo in tempo reale e sappiamo che domani accadranno nuovamente le atrocità che sono accadute oggi.