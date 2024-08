Le donne in politica e la debolezza di parlare delle loro mamme

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 26 agosto 2024) Cominciamo dalla balena? Cominciamo da Hillary from the block? Cominciamo da Mary Tyler Moore? Cominciamo dal fatto che proprio tutti hanno una madre? Cominciamo da Maureen Dowd? Cominciamo dal fatto che il contrario di «emancipazione», secondo il vocabolario, è «sottomissione»? So che siete gente di questo secolo, con memoria da pesci rossi, e quindi credete che “Friends”, coi suoi ben trent’anni, sia storia della tv, ma no. La serialità comica alla tv americana l’ha plasmata una cosa che non avete mai visto, sessant’anni fa. Si chiamava “The Dick Van Dyke Show”, e l’elemento più importante (in neolingua: iconico) che ne è uscito è Mary Tyler Moore, che faceva la moglie, e che nel decennio successivo avrebbe avuto nientemeno che una sua sit-com, ma a questo poi ci arriviamo.